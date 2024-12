Carmen Lúcia, Maisa, e meme: a inusitada lista de 'Amigo Secreto/Oculto' do 'Fantástico'

O Fantástico divulgou neste domingo, 22, os participantes do tradicional quadro de fim de ano com a dinâmica de Amigo Secreto/Amigo Oculto. Segundo a atração, foram escolhidas 19 pessoas que "marcaram o ano de 2024". Cada participante recebe o presente de outro, sem saber quem é, e presenteia mais alguém, que também não sabe que receberá o presente.

Entre os artistas e personalidades escolhidos em 2024 estão a ministra do STF, Carmen Lúcia, a apresentadora Eliana, que recentemente trocou o SBT pela Globo, e Beatriz Souza, medalhista olímpica do judô na Olimpíada de Paris-2024.

Quem são os participantes do Amigo Secreto/Oculto do Fantástico em 2024:

- Lauana Prado, cantora;

- Liniker, cantora;

- Xande de Pilares, cantor;

- Grelo, cantor (do hit Só Fé);

- Thullio Milionário (do hit Casca de Bala);

- Juan Paiva, ator;

- Chay Suede, ator;

- Maisa Silva, ator;

- Eliana, apresentadora;

- Patrícia Martins, jovem que protagonizou o meme 'Que Xou da Xuxa é Esse?';

- Beatriz Reis, ex-BBB;

- Jean Soares, médico veterinário como 'porta-voz' do Cavalo Caramelo, resgatado em enchente no Rio Grande do Sul;

- Davi Geovane Guimarães, garoto que machucou o braço em acidente e foi salvo por motociclista;

- Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal;

- Beatriz Souza, medalhista de judô;

- Gabriel Araújo, medalhista de natação paralímpico;

- Gabi Portilho, jogadora de futebol feminino;

- Luiz Henrique, jogador do Botafogo.