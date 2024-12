Arábia Saudita denunciou suspeito à Alemanha em 2023

Autoridades da Alemanha receberam denúncias da Arábia Saudita no ano passado sobre o suspeito de ter conduzido um ataque com carro em um mercado de Natal na sexta-feira, 20, em Magdeburgo, matando 5 pessoas e deixando 200 feridas. O suspeito foi identificado como um médico saudita crítico ao Islã que chegou ao país europeu em 2006 e tinha visto de residente permanente. Ele está sob custódia.

O chefe do Departamento Federal de Polícia Criminal, Holger Münch, disse ter recebido a denúncia da Arábia Saudita em novembro do ano passado, o que levou as autoridades a lançar "medidas investigativas apropriadas".

O Escritório Federal de Migração e Refugiados também disse que recebeu uma denúncia no ano passado. Mas observou que não é uma autoridade investigativa e encaminhou as informações às autoridades responsáveis.

Autoridades dizem que o suspeito não se encaixa no perfil comum de autores de ataques extremistas. Nas redes sociais, ele se descreve como um ex-muçulmano, crítico ao Islã, e expressou apoio ao partido radical anti-imigranção Alternativa para Alemanha (AfD).

Pressão

O governo alemão prometeu neste domingo, 22, investigar possíveis erros cometidos pelas autoridades que poderiam ter evitado o atropelamento.

"As autoridades responsáveis vão esclarecer todos os aspectos do caso, o que incluirá uma análise exaustiva das pistas que existiam no passado e como foram seguidas", disse a ministra do Interior Nancy Faeser ao jornal Bild am Sonntag.

Faeser será interrogada no dia 30 sobre as falhas, em mais um sinal da pressão que o governo enfrenta, a dois meses das eleições antecipadas de fevereiro.

Um ataque com faca por um aparente extremista islâmico da Síria em Solingen, em agosto, colocou a questão no topo da agenda e levou o governo do chanceler Olaf Scholz a reforçar as medidas de segurança nas fronteiras. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.