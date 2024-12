Bolsas da Europa reduzem perdas com futuros de NY no azul, mas ímpeto segue limitado

Por André Marinho

São Paulo, 23/12/2024 - As bolsas da Europa ensaiam recuperação e reduzem perdas após um abertura negativa, em meio aos ganhos nos futuros de Nova York. O ímpeto, contudo, permanece limitado, com dados de atividade em foco no começo de uma semana que deve ter liquidez reduzida por conta do feriado de Natal.

O índice Stoxx 600 computava leve ganho de 0,06% às 06h18 (de Brasília), aos 502,48 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,9% na comparação anual do terceiro trimestre, abaixo da leitura prévia. No confronto com os três meses anteriores, a atividade econômica britânica ficou estagnada no período.

Para a Capital Economics, o desempenho mais fraco reflete os efeitos defasados do aperto monetário, a piora na demanda externa e preocupações sobre o orçamento do governo. A expectativa é por uma aceleração no ano que vem. "Mas dados mais recentes sugerem que a economia não tem muito ímpeto à medida que o ano se aproxima do fim", avalia a consultoria.

O PIB da Espanha, por sua vez, teve expansão de 0,8% no terceiro trimestre ante o anterior, em linha com a primeira estimativa.

No horário citado acima, a ação da Renault caía 0,70% em Paris. A montadora é uma das maiores acionistas da Nissan, que confirmou hoje a abertura de negociações com a Honda que podem resultar na criação de uma das maiores montadoras do mundo.

Tudo somado, a Bolsa de Londres caía 0,08%, a de Frankfurt cedia 0,01%, a de Paris perdia 0,14% e a de Milão recuava 0,09%. Já a de Lisboa avançava 0,34%. No câmbio, o euro caía a US$ 1,0415, mas a libra avançava a US$ 1,2579.

Contato: andre.marinho@estadao.com