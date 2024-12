Após Gusttavo Lima ser internado, Andressa Suíta volta às pressas para o Brasil

Gusttavo Lima precisou ser internado às pressas no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após sentir fortes dores abdominais na tarde do último sábado, dia 21. Devido ao problema de saúde, o artista precisou cancelar sua apresentação no Festival VillaMix, que ocorreria na Neo Química Arena, também na capital paulista.

Segundo informações da assessoria do cantor, Lima apresentou um desconforto gastrointestinal por volta das 14h, sendo medicado em seguida. No entanto, com a persistência dos sintomas, foi encaminhado ao hospital no final da tarde para cuidados adicionais.

O boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star indica que o artista está com quadro clínico estável, mas permanecerá em observação durante a noite sob os cuidados da Profa. Dra. Ludhmila Hajjar.

Diante da internação do marido, a modelo Andressa Suita, que estava em Miami, nos Estados Unidos, decidiu retornar imediatamente ao Brasil para acompanhar Gusttavo. Em declaração ao Portal Leo Dias, Andressa afirmou que já está de volta a São Paulo.

A equipe de Gusttavo Lima lamentou o ocorrido e agradeceu a compreensão do público pelo cancelamento do show no VillaMix. O cantor, que havia retornado ao Brasil exclusivamente para a apresentação, tem compromissos agendados para os dias 28 e 29 de dezembro no interior de São Paulo e, posteriormente, no Nordeste para as celebrações de Ano Novo. A assessoria informou que, até o momento, a agenda dos próximos shows está mantida.

Fãs e admiradores do artista manifestaram preocupação nas redes sociais, desejando pronta recuperação ao cantor.