São Paulo encaminha vendas de atletas por R$ 60 milhões e reformula seu elenco para 2025

Depois do inédito título da Copa do Brasil em 2023, o São Paulo começou 2024 com altas expectativas, especialmente por causa da também inédita conquista da Supercopa do Brasil sobre o Palmeiras no início do ano. Porém, o time tricolor foi ficando pelo caminho nas competições que foi participando e hoje projeta uma reformulação quase total para o elenco em 2025.

É bem verdade que o São Paulo que começou o ano não foi o mesmo que terminou. Logo nos primeiros dias de 2024, perdeu Dorival Júnior para a seleção brasileira. Para seu lugar, contratou Tiago Carpini, uma aposta que não deu certo e ele acabou sendo demitido ainda em abril. Dias depois, fechou com o argentino Luis Zubeldía, com um olhar especial para a Libertadores. O São Paulo começou muito bem com o comandante, mas no final da temporada o namoro acabou e boa parte da torcida clamou pela troca no comando técnico mais uma vez.

O departamento médico também foi uma preocupação constante nesta temporada, com destaque para as ausência de Alisson e Pablo Maia, os volantes que davam segurança ao meio de campo. Para efeitos de comparação, num mesmo jogo da Libertadores, contra o Talleres, a equipe então comandada por Carpini perdeu Rafinha, Wellington Rato e Lucas, todos machucados no primeiro tempo. João Moreira, Patryck e outros também sofreram com lesões.

Com o caixa limitado, o presidente Julio Casares não pode fazer grandes apostas, assim como foi com James Rodríguez. Assim, neste período entre temporadas, é inevitável que alguns jogadores deixem o Morumbi, seja por questões pessoais ou em negociações. As pretendidas vendas do São Paulo podem render ao clube até R$ 60 milhões, metade de forma imediata.

Com pouco tempo de campo em 2024 devido a lesões, o relacionamento de Wellington Rato com o São Paulo chegou ao fim. Segundo o portal GE, o meia-atacante será o novo reforço do Vitória, de Carpini, para a próxima temporada. Ele renderia R$ 5 milhões ao São Paulo, que possui 80% dos seus direitos econômicos. A fatia restante pertence ao Atlético-GO, que deverá mantê-la.

Já Rodrigo Nestor passou de criticado pela torcida a herói do inédito título da Copa do Brasil em 2023. Também prejudicado pelo pouco tempo de campo, ele é mais um "made in Cotia" que está se despedindo do clube que o revelou. Segundo o GE, o destino de Nestor é o Bahia, do técnico Rogério Ceni. Sua ida ao time nordestino seria por empréstimo válido por um ano, com valor de R$ 9,4 milhões sendo depositado imediatamente na conta do time do Morumbi. O acordo ainda prevê uma compra obrigatória em caso de metas alcançadas, que geraria mais R$ 30 milhões ao São Paulo.

Michel Araújo também assinou com o clube baiano, mas em definitivo. O uruguaio teve boas partidas pelo São Paulo, mas não conseguiu regularidade. Neste caso, o Bahia pagará 2,5 milhões de euros ao São Paulo e ainda vai assumir uma dívida de 250 mil euros que o clube paulista tem com o jogador. Assim, o investimento baiano será de aproximadamente R$ 17,3 milhões. O clube da zona sul paulistana ainda deve ao Fluminense pela compra de Michel Araújo, mas isso não entraria na negociação com o Bahia.

Outra cria de Cotia, Igor Liziero também está de saída do São Paulo. O volante chegou a ser emprestado algumas vezes até voltar ao clube na atual temporada e chegou a ser utilizado, mas as conversas de renovação não fluíram e a diretoria tricolor liberou o atleta a negociar com outros clubes. O destino de Liziero deve ser o Sport. Liziero tem contrato com a agremiação do Morumbi até a metade de 2025, mas abrirá mão disso para encontrar um novo lar.

O capitão Rafinha, um dos mais influentes líderes da equipe, anunciou sua saída do clube de coração. O experiente lateral direito não chegou a um acordo de renovação com a diretoria e seu próximo destino, ainda que incerto, deve ser o Coritiba. O jovem lateral esquerdo Welington já havia negociado no meio do ano sua saída para o Southampton, da Inglaterra, que também vai levar o atacante Juan, que não conquistou confiança suficiente da comissão técnica e da torcida.