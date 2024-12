Trump escolhe Mark Burnett como enviado especial ao Reino Unido

Mark Burnett, o produtor que ajudou a reintroduzir o magnata Donald Trump ao público televisivo nacional com o reality show "The Apprentice" (O Aprendiz), foi escolhido pelo presidente eleito como enviado especial ao Reino Unido em seu próximo governo.

"Com uma carreira distinta em produção televisiva e negócios, Mark traz uma combinação única de percepção diplomática e reconhecimento internacional para este importante papel", anunciou Trump neste sábado, 21.

Burnett, nascido em Londres, ajudou a produzir sucessos como "Survivor" e "The Voice", mas é talvez mais conhecido por sua parceria com Trump em "The Apprentice", que estreou na emissora NBC em 2004.

Mais tarde, no sábado, Trump anunciou em outro comunicado que havia escolhido o magnata de cassinos Tilman Fertitta como embaixador dos Estados Unidos na Itália.

Trump já era uma figura conhecida nos círculos imobiliários e da cultura pop por décadas, mas o programa ajudou a transformá-lo novamente em um nome familiar. No entanto, Trump rompeu laços com a NBC em 2015, o mesmo ano em que lançou sua primeira campanha presidencial.

A escolha por Burnett dá continuidade à tendência de Trump de formar seu governo com pessoas de perfil destacado na televisão, na política ou em ambos, incluindo sua escolha para secretário de Defesa, Pete Hegseth, ex-apresentador do programa "Fox & Friends Weekend", e Mehmet Oz, um ex-médico de televisão que concorreu sem sucesso ao Senado pela Pensilvânia.

A primeira campanha de Trump, em 2016, foi marcada por alegações sobre sua conduta em "The Apprentice" e outras aparições durante sua parceria com a NBC, notavelmente em um vídeo em que ele afirmou que poderia agredir mulheres sexualmente e sair impune por ser uma "estrela".

Quase uma década após deixar seu papel no reality show, a carreira televisiva de Trump continua central em sua biografia e ascensão política. O programa apresentou a Trump Tower a dezenas de milhões de pessoas como um símbolo de poder e sucesso antes de Trump lançar sua primeira campanha.

"Mark é conhecido por criar e produzir alguns dos maiores programas da história da televisão", escreveu Trump em seu comunicado sobre Burnett, listando muitos de seus maiores sucessos antes de acrescentar, "mais notavelmente, 'The Apprentice'". Ele também destacou que Burnett "ganhou 13 prêmios Emmy!".

Burnett será um enviado especial, função geralmente designada por presidentes para regiões críticas do planeta, como o Oriente Médio - onde Trump já disse que pretende designar Steven Witkoff.

O Reino Unido, que há muito tempo desfruta de uma "relação especial" com os Estados Unidos, tornando-se um dos aliados globais mais fortes de Washington, normalmente não exige um enviado especial. No entanto, Trump anunciou que nomeará uma série de enviados especiais para vários países aliados antes de assumir o cargo em 20 de janeiro, incluindo seu ex-embaixador na Alemanha, Richard Grenell, escolhido como enviado para missões especiais.

Esse anúncio se juntou a outros, como a escolha de Adam Boehler como enviado presidencial especial para assuntos de reféns, e Keith Kellogg como enviado especial para Ucrânia e Rússia.

Trump havia anunciado, em 2 de dezembro, a escolha do bilionário banqueiro de investimentos Warren Stephens como embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido. Isso pode levantar questões sobre um possível conflito de funções entre o enviado especial e o embaixador, mas o presidente eleito disse em seu comunicado que Burnett "trabalhará para melhorar as relações diplomáticas, com foco em áreas de interesse mútuo, incluindo comércio, oportunidades de investimento e intercâmbios culturais"./AP