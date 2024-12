Árvore cai sobre carro no bairro Higienópolis; capital teve 70 quedas de árvores

Uma árvore frondosa caiu sobre um carro, no fim da tarde deste sábado, 21, na esquina da rua Sergipe com a rua Alagoas, no bairro Higienópolis, em São Paulo. O tronco atingiu a parte de trás do veículo e o condutor escapou ileso. A via ficou interditada desde o acidente, por volta das 17 horas, até a chegada do Corpo de Bombeiros, às 19h30.

Outra árvore caiu na esquina da Alagoas com a rua Itacolomi, na mesma região. Moradores disseram que o local é o mesmo onde, há dez anos, uma pessoa morreu com a queda de uma árvore.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, as chuvas de sexta-feira, 20, e da madrugada deste sábado causaram a queda de pelo menos 70 árvores na capital. Isso fez com que algumas ruas ficassem fechadas para o tráfego até a remoção dos troncos.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) do município, às 16h20, o estado de atenção para alagamentos na cidade chegou ao fim. Terminou também o estado de alerta na Subprefeitura de Itaquera, onde aconteceu o transbordamento do Rio Verde. No Itaim Paulista, ocorreu o transbordamento do Córrego Três Pontes e do Córrego do Lajeado.

Na Penha, foi registrado o transbordamento do Córrego do Fraquinho, na avenida Dom Hélder Câmara, e ainda do Córrego Ponte Rasa, na rua Maria Leocádia. Conforme o CGE, as instabilidades estão perdendo intensidade, no entanto, voltou a chover em regiões da capital no início da noite deste sábado. Conforme imagens do radar meteorológico da prefeitura, o núcleo de maior intensidade passa ao norte da Região Metropolitana, mantendo o tempo instável, com chuvas isoladas na região.