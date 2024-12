JP Chermont e Jair podem ser desfalques no Santos para o início da temporada 2025

A convocação da seleção brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria pode atrapalhar os planos do departamento de futebol do Santos. Isso porque o lateral-direito JP Chermont e o zagueiro Jair, relacionados pelo técnico Ramón Menezes, devem perder a pré-temporada e também boa parte dos jogos do Campeonato Paulista.

Os dois atletas se integram ao time nacional no dia 7 de janeiro, na Grana Comary, onde os treinos vão ser realizados. O elenco viaja para Valencia, na Espanha, no dia 19, e o torneio começa no dia 23. Caso chegue à final, o Brasil permanece na Europa até o dia 16 de fevereiro.

O Santos tem pré-temporada marcada para os Estados Unidos e não deverá contar com os dois atletas. Além disso, o time estreia no Campeonato Paulista diante do Mirassol. A primeira rodada do Estadual tem jogos marcados para o dia 15 de janeiro.

Além desses prováveis desfalques, o clube continua atrás da definição do novo treinador. A diretoria vem tentado agilizar essa escolha a fim de dar início não só ao planejamento para o ano que vem, mas tratar da montagem do elenco, como dispensas de atletas, jogadores que podem ser usados como moeda de troca e ainda buscar reforços.

Nesta semana, a cúpula espera ter novidades a esse respeito. Depois de não acertar com Luís Castro e ver Gustavo Quinteros cada vez mais próximo de renovar com o Vélez Sarsfield, o clube também não conseguiu trazer Renato Gaúcho, que preferiu seguir descansando e abriu mão da oferta feita pelo Santos.