Guardiola lamenta lesões, se mostra pressionado com nova derrota do City e diz: 'Confio neles'

Pep Guardiola terá um desafio um tanto quanto diferente na carreira. O treinador está vivendo o seu pior momento na carreira e viu a má fase do Manchester City aumentar neste sábado com a derrota para o Aston Villa por 2 a 1, fora de casa. Em entrevista coletiva após o duelo, ele pareceu um pouco desnorteado com o momento de sua equipe e pareceu não ter uma carta na manga para dar a famosa reviravolta.

"Tenho uma confiança incrível nesses caras, alguns deles têm um orgulho incrível e uma vontade enorme de fazer isso, e eu tenho que encontrar uma maneira de, mais cedo ou mais tarde, passo a passo, voltar", disse Guardiola.

Cada vez mais longe da briga pelo título do Campeonato Inglês, o atual campeão Manchester City acumula nove derrotas, dois empates e apenas uma vitória nos 12 últimos jogos da temporada. Um dos fatores responsáveis pela má fase, segundo o treinador, é a perda de jogadores por lesão, incluindo o meia Rodri, que levou a Bola de Ouro recentemente.

"Devolvam meus jogadores. É isso que tem sido diferente. A solução é trazer os jogadores de volta. Temos apenas um zagueiro central que eu diria que está em forma, e isso é mais difícil", esbravejou.

Apesar disso, Guardiola entendeu que o City fez uma boa partida, principalmente na etapa inicial. "Fizemos um primeiro tempo muito bom, tirando os erros nas primeiras ações. Mas acho que fizemos um primeiro tempo muito, muito bom, e no segundo caímos. Tivemos bons momentos, tivemos chances, mais chances do que no jogo contra o United, mas no segundo tempo ficamos em desvantagem, e a nossa pressão não foi suficiente. Nos custou um pouco e não conseguimos marcar bem. No final fizemos um gol, mas já era tarde demais."

Guardiola terá a chance de buscar a reabilitação com o City na quinta-feira, às 9h30, horário de Brasília, diante do Everton, no Etihad Stadium, pela 18ª rodada. O time de Manchester é apenas o sexto colocado, com 27 pontos. O líder é o Liverpool, com 36.