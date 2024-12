Datena nega que tenha sido afastado pelo SBT: ?Já estava combinado?

José Luiz Datena reclamou da repercussão a respeito do período em que receberá folga no SBT, emissora em que começou a trabalhar neste mês de dezembro. O apresentador explicou que vai deixar o comando do Tá na Hora por cerca de 11 dias, e que isso já estava programado desde sua chegada.

"Eu queria 10 dias, na sequência, de férias já programadas. Tem gente dizendo que estou sendo afastado do SBT. Se você não tem notícia para dar e vai divulgar fake news, acho melhor você cuidar da sua vida", criticou o comunicador em seu programa na sexta, 20.

"Tem tanta gente boa para falar de televisão. Mas tem gente irresponsável que fica publicando Datena foi afastado 11 dias. O que é isso? Já estava combinado há muito tempo que eu ia ficar 11 dias fora daqui, porque na assinatura de contrato nós fizemos um acordo com os diretores do SBT e eu cumpro", prosseguiu Datena.

Em seguida, continuou: "Eu prometi que não ia reclamar mais de imprensa, mas é uma ou outra pessoa que maldosamente fica inventando fake news. Só não processo porque não gosto de processar os outros, mas deveria."

Datena no SBT

Datena trabalhou na Band por muitos anos, onde ficou à frente do Brasil Urgente - houve um breve hiato em que apresentou o Cidade Alerta, da Record, mas depois voltou. Ele se afastou das funções para disputar a eleição para prefeito pelo PSDB, mas não obteve sucesso. Pouco depois, seu contrato com a Band foi encerrado e Datena foi contratado pelo SBT.