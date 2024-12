João Fonseca domina Van Assche e avança à final do Torneio Next Gen Finals contra Learner Tien

Vindo de uma campanha invicta no Torneio Next Gen Finals, o brasileiro João Fonseca (145º do ranking da ATP) derrotou Luca Van Assche (128º) na semifinal, neste sábado, em Jeddah, por 3 sets a 0, com parciais de 4/2, 4/2 e 4/1, e garantiu um lugar na decisão do torneio.

Neste domingo, às 14h (horário de Brasília), ele vai enfrentar o norte-americano Learner Tien, a quem já derrotou durante a fase de grupos, para se tornar o sétimo campeão da competição, criada pela ATP em 2017 - não foi disputada em 2020 em decorrência da pandemia de Covid-19.

"Estou orgulhoso de mim, nunca joguei tão bem. A minha rotina de treinos nesta semana, a presença da minha família me ajudam a manter o foco. É incrível, mostra estou no caminho certo e a final vai ser muita boa", comentou Fonseca após a partida.

O brasileiro foi dominante na partida contra Van Assche, com saques fortes e precisos, mostrando evolução no decorrer do torneio e fazendo seu melhor jogo até aqui.

Os dois tenistas abusaram dos saques rápidos e com efeito e mantiveram a disputa o equilibrada nos dois primeiros games. O brasileiro, porém, passou a dominar e teve duas chances de quebra no segundo serviço do francês, que reagiu com três aces para fazer 2 a 1. Nos games seguintes, porém, o tenista carioca jogou com agressividade e pressionou o adversário na devolução, quebrando o serviço de Van Assche e confirmando os seus dois para fechar o set em 4 a 2.

Na segunda parcial, o brasileiro de 18 anos continuou imprimindo um bom ritmo, mas Van Assche equilibrou as ações com um saque potente, tornando o duelo tenso. No quinto game, porém, quando o francês parecia melhorar na partida, João Fonseca conseguiu a quebra. Com um desconforto na coxa direita, o francês pediu atendimento médico e, na volta, o carioca não deu chances a ele, fechando o set, por 4 a 2, com tranquilidade.

Consistente em quadra, João Fonseca esbanjava confiança e, logo no primeiro game, quebrou o serviço de Van Assche. Ele teve a chance de abrir 3 a 0, mas desperdiçou três break points e o francês conseguiu respirar na disputa. Na sequência, porém, o brasileiro dominou os games e fechou em 4 a 1.

Antes do confronto deste sábado, João Fonseca havia derrotado o francês Arthur Fils, Learner Tien e o checo Jakub Mensik, avançando às semifinais como primeiro colocado no Grupo Azul.

No outro confronto da semifinal, Learner Tien derrotou o compatriota Alex Michelsen no tie-break, com parciais de 2/4, 4/2, 1/4, 4/0 e 4/1, para alcançar a decisão do torneio.

Michelsen forçou os saques para dominar Tien fisicamente, mas o jovem de 19 anos respondeu, superando o amigo e rival com golpes agressivos em quadra. A partir do quarto set, o domínio de Tien foi completo, vencendo sete games seguidos e fechando a partida em 1h36.

"Estou muito feliz com a vitória, mas detesto que tenha sido contra ele. É assim que acontece. Comecei a sorrir quando cheguei aqui e o vi do outro lado da rede, mas estou muito feliz por passar e acho que joguei muito bem", afirmou Tien depois da partida. "Não há partidas fáceis. Ter outra chance (na final) contra João depois de perder no início desta semana seria muito legal."

REGRAS DIFERENTES

O Next Gen, um dos torneios mais novos do calendário, conta com regras diferentes a cada edição. As partidas são decididas em melhor de cinco sets curtos, sendo que cada parcial é vencida pelo tenista que faturar quatro games primeiro.

Não há troca de lados após o primeiro game. Eles trocarão de posição e poderão descansar por 90 segundos após os três primeiros games e também no final do set. Durante o tie-break, a mudança de lado acontece a cada seis pontos. O intervalo ao final do set será de 90 segundos.

Outra alteração está no relógio de saque. O tempo entre os pontos foi reduzido de 25 para apenas 15 segundos no caso de o ponto ter menos de três golpes. O intervalo entre o primeiro e segundo saque será de oito segundos e um relógio contabiliza o tempo decorrido.