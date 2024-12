Dólar acelera queda, fica abaixo de R$ 6,05 e toca mínima com falas de Lula sobre BC no radar

O dólar à vista acentuou o ritmo de queda pouco antes das 16 horas (de Brasília) desta sexta-feira, 20, e tocou mínima abaixo da linha de R$ 6,05. Esse movimento veem em conjunto com melhora em outros ativos domésticos, em meio a declarações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a favor da independência do Banco Central.

Em vídeo de almoço ministerial publicado na rede social X, Lula afirma, ao lado de Galípolo, que ele será o presidente com mais autonomia que o país já teve.

"Jamais haverá qualquer interferência no trabalho que você tem no BC", disse Lula ao futuro presidente e hoje diretor de política monetária da autarquia.

Com mínima nesta sexta-feira a R$ 6,0458, há pouco o dólar à vista recuava 1,22%, a R$ 6,0488.

O dólar futuro para janeiro caía 1,77%, a R$ 6,05400.