Haddad diz que não pretende fazer nenhuma política de estímulo parafiscal para 2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não pretende fazer nenhuma política de estímulo parafiscal para 2025. "Eu acredito que esse ciclo de alta dos juros vai fazer um efeito muito rápido na economia", afirmou durante café da manhã com jornalistas nesta sexta-feira, 20.

Haddad pontuou que as projeções do próprio governo já haviam contratado uma desaceleração da economia para o próximo ano. Questionado sobre a projeção ter sido feita antes do choque de juros, ele disse acreditar que a política monetária olhará sobretudo para a atividade econômica. "Se essa atividade econômica responder, se a trajetória da inflação começar a ser de queda num futuro próximo, o próprio Banco Central vai calibrar a trajetória da política de juros para acomodar esse tipo de efeito", comentou.

O ministro ainda disse que aproveitou essa semana para conversar com vários bancos e casas para entender os cenários projetados por eles.

"A maioria estava projetando uma taxa de inflação para o ano que vem menor do que esse ano", comentou Haddad, ponderando que é preciso de um tempo para digerir as medidas que estão sendo adotadas agora. "Agora, não podemos esquecer o desafio externo. E esse vale para todo mundo", disse.