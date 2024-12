Palmeiras oficializa chegada de primeiro reforço para 2025 e tenta Andreas Pereira

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Facundo Torres. O uruguaio de 24 anos estava no Orlando City, dos Estados Unidos, e é o primeiro reforço para a temporada 2025, quando o clube disputará o Mundial de Clubes. Ele desembarcou em São Paulo na quarta, realizou exames e assinou o contrato no dia seguinte. As partes firmaram acordo com vínculo de cinco anos, até dezembro de 2029.

"Creio que a grandeza do Palmeiras fala por si só. Os meus amigos Antônio Carlos e Angulo, que atuaram comigo no Orlando City, falaram muito bem, mas eu já sabia de quase tudo porque o Palmeiras é um clube muito grande a nível mundial e é por isso que estou aqui. Chego em busca de glórias, que esse clube tem muitíssimas, e tomara que eu faça parte disso também. Para mim, é um orgulho um clube tão grande como o Palmeiras me contratar", disse o jogador.

Revelado nas categorias de base do Peñarol, clube onde atuou ao lado do lateral-esquerdo Piquerez, Torres acumula passagens pela seleção uruguaia desde a categoria sub-15. Ele esteve no elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar, e recentemente foi chamado pelo técnico Marcelo Bielsa para os últimos confrontos contra Colômbia e Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026.

Pelo Orlando City, o uruguaio se notabilizou pelo faro artilheiro, se tornando o maior goleador da equipe americana na história, com 47 gols em 121 partidas. Na temporada 2024, ele balançou as redes 20 vezes e deu seis assistências em 44 jogos disputado.

"Não me incomoda jogar na direita, na esquerda nem pelo centro. Eu gosto de mobilidade, não sou um jogador que fica preso só em um lado, eu gosto de ficar mudando. Sou um jogador sério dentro de campo, com muita responsabilidade, tentando criar jogadas com habilidade. Um jogador que me encanta é o Neymar e estou feliz de poder jogar no país dele", comentou.

PALMEIRAS QUER ANDREAS PEREIRA

De olho em fortalecer o time para o Mundial de Clubes, o Palmeiras enviou uma proposta para Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. O jogador de 28 anos esteve presente na lista de Dorival Júnior na convocação da seleção brasileira para os duelos mais recentes das Eliminatórias.

O meio-campista tem dois gols em 15 jogos pelo Fulham na atual temporada. Andreas Pereira teve breve passagem pelo futebol brasileiro em 2021, quando vestiu a camisa do Flamengo. Apesar das boas atuações com a camisa rubro-negra, o jogador ficou marcado pelo escorregão que originou no gol de Deyverson na final da Libertadores contra o Palmeiras, em Montevidéu.