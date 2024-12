Câmara dos EUA rejeita plano apoiado por Trump para paralisação do governo

Um dia antes de uma possível paralisação do governo, a Câmara rejeitou veementemente na quinta-feira (19) o novo plano do presidente eleito Donald Trump para financiar as operações e suspender o teto da dívida, enquanto democratas e dezenas de republicanos se recusaram a atender às suas demandas repentinas.

Em uma votação noturna acordada às pressas e pontuada por explosões de raiva sobre a crise, os parlamentares não conseguiram atingir o limite de dois terços necessário para a aprovação - mas o presidente da Câmara, Mike Johnson, parecia determinado a reavaliar, antes do prazo final da meia-noite de sexta-feira.

"Vamos nos reagrupar e encontrar outra solução, então fiquem atentos", disse Johnson após a votação. O plano improvisado nem sequer obteve maioria, com o projeto de lei sendo rejeitado por 174-235. Fonte: Associated Press.