BC: Campos Neto faz live de despedida nesta 6ª-feira

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa nesta sexta-feira, 20, das 15h às 16h, da Live "Roberto Campos Neto se despede e faz balanço da gestão", com transmissão pelo Canal do BC no YouTube. Das 16h às 16h30, faz teleconferência com a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde.

Veja abaixo a agenda dos diretores da autarquia

Ailton De Aquino Santos - Diretor de Fiscalização

Despachos internos em Brasília.

Carolina de Assis Barros - Diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta

Despachos internos em Brasília.

Diogo Abry Guillen - Diretor de Política Econômica

Manhã - Despachos internos em São Paulo.

Tarde - 14h30 às 15h15 - Audiência com Thiago Carlomagno, SVP, Portfolio Manager da PIMCO, em São Paulo, para tratar de conjuntura econômica. (fechado à imprensa)

Gabriel Muricca Galípolo - Diretor de Política Monetária

Manhã - 9h00 às 10h00 - Participa do Encontro Nacional de Gestores da Caixa 2024, em Brasília. (fechado à imprensa)

Tarde - Despachos internos em Brasília.

Otavio Ribeiro Damaso - Diretor de Regulação

Despachos internos em Brasília.

Paulo Picchetti - Diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos Despachos internos em São Paulo.

Renato Dias de Brito Gomes - Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução

Despachos internos no Rio de Janeiro.

Rodrigo Alves Teixeira - Diretor de Administração

Férias, é substituído pelo Diretor Gabriel Muricca Galípolo.