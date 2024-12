Chelsea bate Shamrock Rovers, mantém 100% de aproveitamento e avança em primeiro na Liga Europa

O Chelsea não teve dificuldades para confirmar o seu favoritismo nesta quinta-feira, em rodada da Liga Europa, e goleou o Shamrock Rovers por 5 a 1 em Londres. Foi a sexta vitória em seis rodadas e 18 pontos contabilizados.

Marc Guiu foi o destaque do confronto, ao balançar a rede três vezes. Dewsbury-Hall e Cucurella completaram o marcador. Pelo time visitante, Poom descontou. O resultado faz com o time inglês encerre sua campanha com o primeiro posto nesta fase de classificação.

Com a intenção de fazer valer o mando de campo, o Chelsea iniciou o confronto partindo para a pressão. Com muito mais posse de bola e apostando na movimentação de seus jogadores, o time inglês contou com a colaboração da defesa adversária para abrir o placar.

Após lançamento da defesa de Renato Veiga, o meio-campista Burns tentou fazer o recuo de cabeça e tirou o próprio goleiro da jogada. Marc Guiu acompanhou o lance e só completou para a meta vazia: 1 a 0 com 20 minutos de partida.

A alegria, porém, durou pouco. Em uma das poucas vezes que foi ao ataque, o Shamrock Rovers teve um escanteio a seu favor. Na cobrança, Poom chutou da entrada da área, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Jorgensen: 1 a 1 aos 24 minutos.

A igualdade no placar deu a impressão de que o time irlandês poderia complicar as coisas para os mandantes. No entanto, uma nova falha defensiva abriu o caminho para o Chelsea voltar a balançar a rede. Em um novo recuo errado. Marc Guiu se antecipou ao goleiro e chutou rasteiro para fazer 2 a 1 aos 34.

Abatido pela desvantagem o Shamrock se desarticulou em campo e levou o terceiro aos 39. Em assistência de Cucurella, a bola ficou na medida para Dewsbury-Hall chutar cruzado e aumentar para 3 a 1.

A vitória se transformou em goleada no fim da etapa inicial. Em um cruzamento da direita de Madueke, Marc Guiu subiu mais do que a marcação e desviou de cabeça para fazer 4 a 1.

No segundo tempo, o Chelsea voltou para administrar a vantagem e fazer o tempo passar. Mesmo asim, a equipe ainda teve tempo de fazer mais um. Cucurella chutou no canto e fechou a vitória sobre o rival irlandês por 5 a 1.

Confira os resultados desta quinta-feira da Liga Europa:

APOEL Nicósia 1 x 1 Astana

Borak Banja Luka 0 x 0 Omonia Nicosia

Cercle Brugge 1 x 1 Istanbul Basaksehir

Chelsea 5 x 1 Shamrock Rovers

Djurgaarden 3 x 1 Legia Varsóvia

Heidenheim 1 x 1 St. Gallen

Hearts 2 x 2 CS Petrocub

Jagiellonia Bialystock 0 x 0 Olimpija Ljubljana

LASK 1 X 1 Vikingur Reykjavik

Larne 1 x 0 Gent

Lugano 2 x 2 Pafos

Molde 4 x 3 Mlada Boleslav

NK Celje 3 x 3 TNS

Panathinaikos 4 x 0 Dinamo Minsk

Rapid Viena 3 x 0 Copenhague

Bétis 1 x 0 HJK Helsinque

TSC Backa Topola 4 x 3 FC Noah

Vitória de Guimarães 1 x 1 Fiorentina