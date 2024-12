Tottenham vence Manchester United com gol olímpico e vai à semifinal da Copa da Liga Inglesa

Em um jogo cheio de alternativas e cercado por alta dramaticidade, o Tottenham venceu o Manchester United por 4 a 3, nesta quinta-feira, em jogo válido pelas quartas de final da Liga da Copa Inglesa e garantiu uma vaga na etapa seguinte da competição.

Jogando diante da sua torcida, o Tottenham abriu uma vantagem de três gols no início do segundo tempo. Quando o triunfo parecia definido, o goleiro Forster resolveu atuar como vilão. Em duas saídas erradas de bola, ele permitiu que o rival voltasse para a partida. O United chegou aos 3 a 2 e foi com tudo para tentar o empate. No fim do jogo, com um gol olímpico, Son Heung-Min fez o quarto gol dos donos da casa. Evans ainda fez o terceiro do United nos acréscimos.

Garantido na semifinal, o Tottenham agora aguarda a definição de seu adversário, que vai ser conhecido por sorteio. Arsenal, Newcastle e Liverpool são os outros times semifinalistas da competição.

Com um primeiro tempo disputado em alta intensidade, Tottenham e Manchester United protagonizaram uma partida em que os dois times buscaram boas tramas ofensivas. Mais eficiente nas transições, o time do técnico Ange Potescoglou melhorou seu desempenho no decorrer do duelo e passou a ameaçar com mais frequência a meta de Bayindir.

O gol do Tottenham não demorou a sair. Em finalização com efeito de Pedro Porro, o goleiro do Manchester não conseguiu segurar. O rebote ficou para Solanke, que chutou firme e colocou a equipe londrina em vantagem aos 14 minutos.

A vantagem dos mandantes tornou a partida ainda mais intensa. Eriksen quase empatou em bela finalização da entrada da área. Já no final da etapa inicial, Bruno Fernandes arriscou arremate, mas o goleiro Forster foi bem no lance e garantiu o 1 a 0 para a sua equipe.

Mas se o United terminou o primeiro tempo com ligeira superioridade, na volta do intervalo o Tottenham mudou esse panorama no minuto inicial. Em jogada pela esquerda, Maddison cruzou e Lisandro Martinez cortou parcialmente. Kulusevsk pegou a sobra e, de primeira, fez 2 a 0 para o time da casa.

Aproveitando os espaços dados pela defesa do United, o terceiro gol saiu aos oito minutos. Em jogada individual, Solanke se livrou de Lisandro Martinez e Evans e chutou no canto direito para fazer 3 a 0 e aumentar a festa nas arquibancadas.

O United diminuiu em um erro na saída de bola do goleiro Forster. Bruno Fernandes pegou a bola na linha de fundo e cruzou para trás. Zirkzee estava acompanhando o lance e só completou para o gol vazio para diminuir a desvantagem: 3 a 1.

O que parecia estar sob controle acabou se transformando em drama. Após falhar de forma displicente no primeiro gol, o goleiro Forster voltou a errar na saída de bola. Em novo recuo, ele permitiu a chegada de Dialo, que dividiu o lance e fez a bola morrer no fundo do gol do Tottenham: 3 a 2 aos 24 minutos.

No fim do jogo, um outro lance espetacular definiu o confronto. Son Heung Min cobrou escanteio do lado esquerdo e marcou um gol olímpico, fazendo o quarto gol do Tottenham. Nos acréscimos, Evans ainda fez o terceiro do United.