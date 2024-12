Conheça a Universidad Central, da Venezuela, adversária do Corinthians na Libertadores

O Corinthians conheceu o caminho que terá na fase preliminar da Copa Libertadores de 2025. O time alvinegro irá encarar a Universidad Central, da Venezuela. Caso passe pelos venezuelanos, o Corinthians pode enfrentar o Barcelona-EQU, ou o El Nacional-EQU, ou um representante da Bolívia que ainda não está definido.

Adversário do Corinthians, a Universidad Central-VEN disputa a Libertadores pela primeira vez. Os jogos entre as equipes ocorrerão entre 19 e 26 de fevereiro, com o clube paulista decidindo em casa, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A Universidad Central é uma das equipes mais antigas da Venezuela, fundada em Caracas em 1950. O clube conquistou três títulos de destaque no país: a Primeira Divisão Amadora, em 1951 e 1953, e a liga venezuelana de 1957.

Na temporada 2024, a Universidad Central, que atua no estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, terminou na primeira posição do Torneio Apertura. Porém, na fase seguinte, disputada entre os oito melhores colocados, ficou em terceiro do seu grupo. No Torneio Clausura, acabou em nono.

Para o ano de 2025, a Universidad Central passa por alguma reformulações no elenco. Um dos principais destaques do time é o atacante colombiano Juan Zapata, que anotou 16 gols e deu seis assistências no último Campeonato Venezuelano, terminando na artilharia.