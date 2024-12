Galípolo diz que não há qualquer processo de dar ciência a Lula sobre o que BC vai fazer

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 19, que não há rotina de dar ciência ao presidente da República sobre o que o BC pretende ou vai fazer. "Nem do ponto de vista legal e ele jamais chegou perto de discutir comigo sobre o que o Banco Central vai fazer em qualquer tipo de reunião", garantiu durante entrevista coletiva nesta quinta-feira após a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Galípolo comentou que não se quer esse tipo de relação no Banco Central, porque há a ciência e a preocupação de que a inflação é muito ruim para a população.

Ele também disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem confiança nele. "Não só em mim, mas em toda a diretoria do Banco Central: de que ela vá desempenhar o trabalho que ela precisa para focar na inflação", disse.