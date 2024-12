Renato Gaúcho agradece interesse de Santos e Vasco mas recusa oferta: 'Recarregar as baterias'

Disponível no mercado desde a saída do Grêmio, o treinador Renato Gaúcho usou as redes sociais nesta quinta-feira para agradecer o interesse do Santos e do Vasco em seu trabalho. Sob a justificativa de que "precisa descansar", ele não pretende assumir nenhum clube no momento.

"Tivemos ótimas conversas nos últimos dias. Os dois projetos são muito bons, mas eu e minha família entendemos que o momento é de descansar. O ano foi muito desgastante e preciso recarregar as baterias", afirmou o ex-atacante.

Sem treinador desde o dia 18 de novembro, quando demitiu o técnico Fábio Carille após conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria santista conversou com o técnico gaúcho e apresentou a proposta. Informalmente, o ídolo do Grêmio considerou a oferta paulista mais vantajosa, mas preferiu manter o período de descanso.

Neste retorno da equipe à elite do futebol nacional, Marcelo Teixeira viu em Renato um perfil que se enquadra no gosto da diretoria: um profissional experiente e com títulos de peso no currículo.

Enquanto a diretoria corre atrás da definição do novo treinador, o planejamento em torno do elenco vem sendo feito. O atacante Willian Bigode e o lateral-direito Aderlan tiveram seus contratos renovados e publicados no Boletim Informativo Diário (BID).

Os dois atletas tinham vínculo até o fim deste ano e continuam na Vila Belmiro por mais uma temporada. Por ter atingido 60% de participação nos jogos, Willian Bigode teve a renovação automática. Sua permanência ao longo da temporada, porém, vai depender do aval do novo treinador.

Já Aderlan teve o contrato renovado por conta de uma obrigação legal. O atleta se recupera de uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, está entregue ao departamento médico do clube e não tem previsão de retornar aos gramados.