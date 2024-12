MME e ONS divulgam plano de operação especial durante o Natal e Ano Novo

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta quinta-feira, 19, que "uma operação especial" foi constituída com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para reforçar a segurança do fornecimento de energia elétrica durante as festividades de Natal e Ano Novo. Em horários determinados, não serão autorizadas intervenções ou manutenções em equipamentos da rede do Sistema Interligado Nacional (SIN), especificamente os procedimentos que possam levar a risco de perda de carga.

Essa proibição valerá entre 0h do dia 24 de dezembro e 24h do dia 25 de dezembro, bem como entre 0h do dia 31 de dezembro e 24h do dia 1º de janeiro de 2025.

Nesses horários, também serão aplicadas medidas como a redução dos limites de fluxos de intercâmbio de energia entre as regiões. É mencionada ainda a possibilidade de importação de energia, caso necessário.

O MME disse ainda que as equipes de operação e manutenção permanecerão "de prontidão" para atender eventuais emergências e "garantir a segurança e continuidade" do fornecimento de energia elétrica.