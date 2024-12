Fazenda informa que não procede informação sobre saída de Ceron do Tesouro

O Ministério da Fazenda divulgou nota na manhã desta quinta-feira, 19, para desmentir a informação de que o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, estaria de saída do órgão. "O Ministério da Fazenda informa que não procede a informação sobre a saída do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, que segue no comando da pasta subordinada à Fazenda. Qualquer informação diferente desta deve ser ignorada", disse a Fazenda.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, nesta quarta-feira, 18, foi oficializada no Diário Oficial da União (DOU) a autorização para o afastamento do subsecretário de Dívida Pública no Tesouro Nacional, Otávio Ladeira. Ele vai deixar o cargo no começo do próximo ano, após ter sido aprovado num processo seletivo para a Organização das Nações Unidas (ONU) que começou em abril.