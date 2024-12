No Japão, BoJ mantém juro básico em 0,25% pela terceira vez consecutiva

O Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) deixou sua principal taxa de juros inalterada pela terceira vez consecutiva nesta quinta-feira, 18, enquanto aguarda que incertezas no exterior se dissipem e mais sinais de recuperação da economia doméstica.

Após concluir reunião de política monetária de dois dias, o banco central japonês decidiu manter seu juro básico em 0,25%, nível em que se encontra desde julho, quando foi elevado do patamar anterior de 0,10%. Nos encontros de setembro e outubro, a taxa permaneceu em 0,25%.

A decisão do BoJ veio em linha com a expectativa de analistas compilados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

*Com informações da Dow Jones Newswires.