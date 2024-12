Pacheco confirma sessão semipresencial nesta 5ª-feira para votar pacote fiscal

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou nesta quarta-feira, 18, que marcará para esta quinta-feira, 19, sessão semipresencial destinada a votação dos pacote fiscal do governo.

O horário da sessão ainda não foi definido porque Pacheco aguarda o encaminhamento pela Câmara das três propostas que compõem o pacote. O projeto de lei complementar que trata das emendas parlamentares, entre outros pontos, teve a votação concluída nesta noite pelos deputados, que ainda precisam deliberar sobre o projeto de lei que trata da nova regra do salário mínimo e sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que integra o conjunto de medidas fiscais.

"Gostaria de fazer no primeiro horário, mas estamos aguardando encaminhamento pela Câmara dos três projetos, então se eu definir horário agora e não chegaram os autógrafos, será inútil marcar horário", afirmou Pacheco ao encerrar a sessão plenária do Senado nesta quarta.

Ele explicou ainda que dialogaria agora com a Câmara para saber a previsão de conclusão das votações pelos deputados. "Mas meu compromisso é que, tendo as condições, com os projetos chegando ao Senado, será no primeiro horário possível", disse Pacheco aos senadores.