Órgão de vigilância dos EUA diz que identificou espionagem da China e recomenda criptografia

A Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos Estados Unidos (CISA, na sigla em inglês) disse em comunicado nesta quarta-feira que identificou atividades de espionagem cibernética realizadas por agentes afiliados ao governo da China que visavam a infraestrutura comercial de telecomunicações.

A agência recomendou enfaticamente que as pessoas altamente visadas do governo analisem e apliquem imediatamente as práticas recomendadas de usar somente comunicações criptografadas de ponta a ponta.