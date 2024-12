Ponte Preta negocia com Pacheco, vê Victor Andrade longe e define pré-temporada

Apesar da bola não estar rolando, os dias estão agitados nos corredores do Estádio Moisés Lucarelli com o planejamento para a temporada de 2025 e a negociações com possíveis reforços. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta comunicou que a pré-temporada terá início no dia 26 de dezembro e uma parte dela será em Bragança Paulista.

No primeiro momento, na semana que antecede o Ano Novo, será feito uma avaliação física e exames médicos em Campinas. Depois, ganham dois dias de folga e retornam no dia 2 de janeiro, quando embarcam para o interior paulista para a inter-temporada. A ideia do técnico Alberto Valentim é contar com pelo menos 90% do elenco que terá em mãos no Paulistão.

Aliado a essas definições, a diretoria segue ligada no mercado. A bola da vez é o lateral-direito Pacheco, que pode estar 'subindo a avenida' após uma temporada defendendo o Guarani. Ele está livre no mercado após não renovar com o time alviverde.

Aos 33 anos, o lateral fez 20 jogos com a camisa do arquirrival Guarani durante a Série B e não marcou gols, mas deu uma assistência. Antes, no primeiro semestre, jogou o Paranaense pelo Operário-PR. Tem passagens também por Ituano, Linense, Noroeste, Votuporanguense, Paulínia, Paulista, Criciúma e Novorizontino.

Por outro lado, as negociações com o atacante Victor Andrade, que estava no radar, não avançaram. Ele está de saída do Botafogo-PB, mas seu destino não será a Ponte Preta. Cria das categorias de base do Santos, jogou também por Vila Nova e Portuguesa.

A Ponte Preta estreia no Paulistão diante do Novorizontino no dia 15 de janeiro, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A FPF ainda não desmembrou a tabela, por isso a data ainda pode sofrer alteração, assim como o horário.