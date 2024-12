Guarani encaminha chegada de dupla do Vitória para o Paulistão

Depois de confirmar a primeira leva de reforços, o Guarani segue ativo no mercado em busca de novos jogadores para reforçar o time na temporada 2025, na qual terá pela frente o Paulistão e a Série C do Campeonato Brasileiro. A bola da vez no estádio Brinco de Ouro são dois jogadores que podem estar vindo do Vitória: o goleiro Yuri Sena e o meia Daniel Júnior.

A negociação com a dupla está bem encaminhada, faltando apenas os exames médicos para assinar contrato. Ambos chegarão por empréstimo do Vitória com contratos até o final da temporada. O anúncio oficial da chegada dos jogadores deve acontecer nos próximos dias.

Aos 22 anos, Daniel Júnior, que é cria da base do Cruzeiro, foi comprado pelo Vitória no começo de 2024. Mas depois de disputar o Campeonato Baiano, acabou emprestado para o América-MG onde disputou a Série B do Brasileiro. Pelo clube mineiro foram nove jogos disputados e um gol marcado.

Yuri Sena, de 23 anos, começou a carreira na própria base do Vitória, onde teve poucas oportunidades no time profissional. Nesta temporada defendeu o CSA por empréstimo. Ele chega ao Brinco de Ouro para disputar a titularidade com Gabriel Mesquita, também recém contratado.

O Guarani volta a disputar uma partida oficial somente na segunda quinzena de janeiro, quando se inicia o Campeonato Paulista. O time campineiro está no Grupo B, juntamente com Santos, Red Bull Bragantino e Portuguesa.

O jogo de estreia está agendado para o dia 15 de janeiro, diante do Botafogo-SP, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. De qualquer forma, essa data ainda pode mudar, já que a FPF ainda não desmembrou a tabela com horários.