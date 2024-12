BC anuncia leilão de dólares à vista de até US$ 3 bilhões nesta 5ª-feira

O Banco Central anunciou um leilão de venda à vista de até US$ 3 bilhões nesta quinta-feira, 19, das 9h15 às 9h30. Cada dealer de câmbio poderá enviar até três propostas com o volume pretendido e o diferencial, com até seis casas decimais, a ser adicionado ou diminuído da taxa de venda Ptax do fechamento do dia.

O resultado será divulgado por meio de comunicado. Segundo o BC, serão aceitas as propostas cujo diferencial seja superior ou igual ao divulgado no resultado, podendo ocorrer aceitação parcial do volume ofertado.

O dólar fechou esta quarta-feira em alta de 2,78% no mercado à vista, cotado em R$ 6,2657, o maior nível nominal da história, sem intervenções do BC. Desde a última quinta-feira, 12, a autarquia já injetou US$ 12,760 bilhões no mercado, em sete leilões à vista ou com compromisso de recompra (leilão de linha), na maior intervenção em um único mês desde março de 2020.