Neto vence Valdivia na Justiça em processo por danos morais após ser alvo de postagem ofensiva

Jorge Valdivia, ex-meia do Palmeiras, foi condenado pela Justiça de São Paulo a indenizar o apresentador e ex-jogador Neto em R$ 56.904,53 por danos morais. A disputa judicial começou em 2015, depois que o chileno publicou em suas redes sociais uma montagem que mostrava o ídolo do Corinthians vestido com uma lingerie e segurando uma garrafa de cerveja.

Ao julgar a ação procedente, o tribunal condenou Valdivia a pagar R$ 20.000,00 de indenização, acrescidos de custas processuais e honorários advocatícios de 20%. O ex-jogador palmeirense entrou com recurso, mas a condenação foi mantida e o valor atualizado em R$ 56.904,53.

O chileno foi alvo de uma penhora parcial de aproximadamente R$ 35 mil, como parte da execução de sentença. Já o restante da dívida ainda está em fase de cobrança judicial.

Valdivia está preso no Chile desde o dia 28 de novembro, acusado por duas mulheres de estupro. Ele já havia sido preso preventivamente em 22 de outubro logo depois de ter sido denunciado por uma mulher. No dia seguinte, outra vítima fez uma segunda denúncia.

No entanto, no dia 4 de novembro um tribunal revogou a prisão preventiva para impor uma prisão domiciliar noturna e proibiu Valdivia de se aproximar da primeira denunciante.

Após a formalização da segunda acusação de estupro, o MP entrou com um recurso no Tribunal de Apelações de Santiago e o ex-jogador teve que retornar à prisão preventiva.