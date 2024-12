Vini Jr. celebra título e prêmio de melhor do mundo: 'Minha luta é maior que os prêmios'

Ainda no embalo pela conquista do prêmio The Best, o atacante Vini Jr. completou a sua festa particular com mais uma honraria após faturar a Copa Intercontinental nesta quarta-feira na vitória do Real Madrid sobre o Pachuca pelo placar de 3 a 0. O atleta revelado pelo Flamengo deixou o gramado como o melhor jogador da decisão.

Na comemoração, seu discurso veio na forma de agradecimento e a família foi exaltada pelo atleta que também elegeu os companheiros do time espanhol como coadjuvantes de luxo.

"Foi um bom trabalho escutar os meus pais, meus companheiros, o mister, todos os treinadores que passaram na minha carreira. Estou muito feliz por esse momento", afirmou o camisa 7.

Autor de um gol no triunfo de 3 a 0, Vini Jr. destacou também a sua trajetória. Nascido em São Gonçalo, município localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, ele constantemente tem sido alvo de insultos racistas em compromissos do Real Madrid.

"Todo mundo sabe que vim de baixo. Como falei antes, a pobreza e o crime andam lado a lado. Ter a possibilidade de representar todos os brasileiros é muito importante. Batalhei muito. Muitas vezes falavam que eu não ia vestir a camisa do Real Madrid, que não ia poder fazer tantos gols e eu nunca respondi ninguém. Minha luta é maior do que os prêmios", afirmou o atacante que fez o terceiro gol em cobrança de pênalti.

Em meio à comemoração de mais um troféu de âmbito internacional, o atacante arrumou espaço para valorizar o futebol brasileiro. "O Brasil sempre tem que estar no topo. Se Deus quiser a gente pode trazer a Copa do Mundo de novo em 2026", comentou.

Outro brasileiro que participou da festa, Rodrygo também festejou a conquista sobre os mexicanos. "Temos essa pressão aqui de ganhar sempre e isso é bom. Nos motiva a sempre querer mais. Acho que é o meu 13º troféu aqui desde que cheguei", afirmou o atacante que também deixou a sua marca nas redes do Pachuca.