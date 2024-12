Vários indicadores sugerem que condições do emprego estão menos apertadas, afirma Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, destacou um mercado de trabalho menos aquecido nos Estados Unidos, ao comentar a última decisão de política monetária de 2024. "No mercado de trabalho, as condições permanecem sólidas", disse ele, em coletiva de imprensa, no período da tarde desta quarta-feira.

Segundo ele, um amplo conjunto de indicadores sugere que "as condições no mercado de trabalho estão agora menos apertadas do que em 2019". "O mercado de trabalho não é uma fonte de pressões inflacionárias significativas", acrescentou.

A mediana das projeções do Fed para a taxa de desemprego nos EUA caiu para 2024 e 2025.