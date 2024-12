Congresso inicia discussões de matérias em sessão conjunta no plenário

O Congresso Nacional iniciou nesta quarta, 18, as discussões das matérias pautadas em sessão conjunta nesta quarta-feira, 18. Dentre os 18 projetos em análise, está o da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025.

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), havia marcado sessões para esta quarta, às 10h, e para a quinta-feira, 19, no mesmo horário. Parlamentares projetam que esta seja a última semana neste ano para a aprovação do orçamento e do pacote fiscal.