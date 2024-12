Alckmin parabeniza Haddad por 'trabalho competente' na regulamentação da tributária

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, parabenizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo "trabalho competente realizado" no projeto da regulamentação da reforma tributária. Na avaliação de Alckmin, a aprovação nesta terça-feira, 17, mostra uma "conquista" para o desenvolvimento econômico do Brasil.

"Festejamos com a sociedade brasileira a aprovação, pelo Congresso Nacional, da reforma tributária, uma conquista para o desenvolvimento econômico depois de 30 anos de espera. O Brasil entra no clube dos países com sistema tributário simplificado para melhoria do ambiente de negócios", escreveu Alckmin, em nota divulgada à imprensa nesta noite. "Parabéns ao Presidente Lula por liderar esta reforma estruturante e decisiva, e o ministro Fernando Haddad pelo trabalho competente realizado."

Quase oito meses após o envio pela equipe econômica, o Congresso Nacional concluiu hoje a votação do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. O texto segue agora à sanção presidencial.

A Câmara, que já havia analisado a proposta em julho, aprovou nesta terça o projeto pela segunda vez, após modificações feitas pelo Senado. Ao abrir a votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o texto levado à apreciação dos deputados não era o ideal, mas o possível diante das negociações políticas, repetindo discurso da primeira fase da reforma tributária.