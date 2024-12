Selton Mello celebra pré-indicação de 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar

Selton Mello comemorou a pré-seleção de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, para o Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional, nesta terça-feira ,17, ao compartilhar uma série de fotos de bastidores da produção.

Ele postou algumas imagens ao lado de Fernanda Torres, dentre elas um selinho da dupla. Os retratos foram feitos por Valentina Herszage, conforme o ator explicou. Selton contou ainda que começou as filmagens com dores fortíssimas após ter quebrado e o ombro em um acidente.

"Estamos na shortlist do Oscar. Nesse dia eu estava era quebrado, tipoia para o ombro direito, protetor do punho esquerdo, caí de bicicleta justo na minha garagem. Era muita coisa na cabeça & aqui dentro, quebrei o ombro direito e o pulso esquerdo, véspera de começar as filmagens", escreveu Selton.

Ele explicou que a primeira semana de trabalho foi sob medicação. "Ensaiei a reta final com muita dor, remédios pesados pra dar conta, fisioterapia e ensaios, também quebrei 2 dentes, cirurgia de emergência, primeira semana de filmagem todo danificado. Levantar o cachorrinho foi doloroso, levar a filha no ombro quebrado foi doloroso, dançar foi doloroso, viver um homem que foi assassinado foi doloroso."

"Era muita coisa na cabeça e aqui dentro minha parceira Nanda faz tudo ficar mais leve bonito o que fazemos atravessamos a tela para tocar pessoas. Valentina Herszage tirou essas fotos ali tem dor e muito amor pelo ofício o amor ganha da dor sempre foi assim, sempre será ainda estamos aqui", completou o ator.

Ainda Estou Aqui foi pré-selecionado com outros 14 filmes pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para disputar uma das cinco vagas na categoria. As indicações ao Oscar 2025 serão divulgadas no dia 17 de janeiro.

Veja a lista completa das pré-indicações abaixo. A cerimônia de entrega da premiação acontece em 2 de março no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Melhor Filme Internacional (pré-indicados)

Brasil, "Im Still Here"

Canada, "Universal Language"

República Theca, "Waves"

Dinamarca, "The Girl with the Needle"

França, "Emilia Pérez"

Alemanha, "The Seed of the Sacred Fig"

Islândia, "Touch"

Irlanda, "Kneecap"

Itália, "Vermiglio"

Letônia, "Flow"

Noruega, "Armand"

Palestina, "From Ground Zero"

Senegal, "Dahomey"

Tailândia, "How to Make Millions before Grandma Dies"

Reino Unido, "Santosh"

Melhor documentário

"The Bibi Files"

"Black Box Diaries"

"Dahomey"

"Daughters"

"Eno"

"Frida"

"Hollywoodgate"

"No Other Land"

"Porcelain War"

"Queendom"

"The Remarkable Life of Ibelin"

"Soundtrack to a Coup dEtat"

"Sugarcane"

"Union"

"Will & Harper"

Melhor Documentário em Curta-Metragem

"Chasing Roo"

"Death by Numbers"

"Eternal Father"

"I Am Ready, Warden"

"Incident"

"Instruments of a Beating Heart"

"Keeper"

"Makaylas Voice: A Letter to the World"

"Once upon a Time in Ukraine"

"The Only Girl in the Orchestra"

"Planetwalker"

"The Quilters"

"Seat 31: Zooey Zephyr"

"A Swim Lesson"

"Until Hes Back"

Melhor Cabelo e Maquiagem

"The Apprentice"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"A Different Man"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"Maria"

"Nosferatu"

"The Substance"

"Waltzing with Brando"

"Wicked"

Melhor Trilha Sonora Original

"Alien: Romulus"

"Babygirl"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Blink Twice"

"Blitz"

"The Brutalist"

"Challengers"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"The Fire Inside"

"Gladiator II"

"Horizon: An American Saga Chapter 1"

"Inside Out 2"

"Nosferatu"

"The Room Next Door"

"Sing Sing"

"The Six Triple Eight"

"Wicked"

"The Wild Robot"

"Young Woman and the Sea"

Melhor Canção Original

"Forbidden Road" from "Better Man"

"Winter Coat" from "Blitz"

"Compress/Repress" from "Challengers"

"Never Too Late" from "Elton John: Never Too Late"

"El Mal" from "Emilia Pérez"

"Mi Camino" from "Emilia Pérez"

"Sick In The Head" from "Kneecap"

"Beyond" from "Moana 2"

"Tell Me Its You" from "Mufasa: The Lion King"

"Piece By Piece" from "Piece by Piece"

"Like A Bird" from "Sing Sing"

"The Journey" from "The Six Triple Eight"

"Out Of Oklahoma" from "Twisters"

"Kiss The Sky" from "The Wild Robot"

"Harper And Will Go West" from "Will & Harper"

Melhor Animação em Curta-Metragem

"Au Revoir Mon Monde"

"A Bear Named Wojtek"

"Beautiful Men"

"Bottle George"

"A Crab in the Pool"

"In the Shadow of the Cypress"

"Magic Candies"

"Maybe Elephants"

"Me"

"Origami"

"Percebes"

"The 21"

"Wander to Wonder"

"The Wild-Tempered Clavier"

"Yuck!"

Melhor Curta-Metragem Live-Action

"Anuja"

"Clodagh"

"The Compatriot"

"Crust"

"Dovecote"

"Edge of Space"

"The Ice Cream Man"

"Im Not a Robot"

"The Last Ranger"

"A Lien"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

"The Masterpiece"

"An Orange from Jaffa"

"Paris 70"

"Room Taken"

Melhor Som

"Alien: Romulus"

"Blitz"

"A Complete Unknown"

"Deadpool & Wolverine"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"Gladiator II"

"Joker: Folie à Deux"

"Wicked"

"The Wild Robot"

Melhores Efeitos Visuais

"Alien: Romulus"

"Better Man"

"Civil War"

"Deadpool & Wolverine"

"Dune: Part Two"

"Gladiator II"

"Kingdom of the Planet of the Apes"

"Mufasa: The Lion King"

"Twisters"

"Wicked"