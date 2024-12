Ludmilla e Brunna Gonçalves descobrem sexo de bebê; veja vídeo do momento

Ludmilla e Brunna Gonçalves realizaram um chá revelação para descobrir o gênero do bebê que estão esperando nesta terça-feira, 17. As duas serão mães de uma menina, e o momento da descoberta foi compartilhado nas redes sociais.

Na legenda, elas escreveram: "É uma menina". A notícia foi celebrada por amigos e seguidores do casal. "Parabéns! Que venha com muita saúde", desejou Marina Ruy Barbosa. "Ah, que lindo", disse Pocah. "Ah, que lindo! Pena que não deu para ir, mas minha felicidade está transbordando aqui! Parabéns, meninas", escreveu Eslôvenia, ex-BBB que participou da mesma edição que Brunna.

O evento, chamado de Baby Brumilla, aconteceu em uma casa de festas em Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A revelação foi feita após uma contagem regressiva, que terminou com fogos de fumaça rosa.

A notícia da gravidez foi anunciada durante o Numanice, show de Ludmilla, em São Paulo, em novembro. Enquanto a cantora beijava a barriga de Brunna, o telão mostrou um vídeo das duas anunciando que a dançarina está grávida.

Brunna e Ludmilla estão juntas desde 2017, mas só assumiram a relação publicamente em 2019, mesmo ano em que se casaram.