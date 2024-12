Tesouro cancela leilão tradicional de títulos desta 5ª-feira, pela 1ª vez desde a pandemia

O Tesouro Nacional informou, por meio de nota, o cancelamento do seu tradicional leilão de títulos públicos, que estava previsto para ocorrer nesta quinta-feira, 19. Outros três leilões, de compra e venda de títulos, serão realizados nestas quarta, quinta e sexta. As condições das ofertas serão divulgadas pelo órgão no dia da realização.

"O objetivo da atuação é oferecer suporte ao mercado de títulos públicos, assegurando seu bom funcionamento e o de mercados correlatos", afirmou o Tesouro, por meio de nota.

É a primeira vez desde maio de 2020, durante a pandemia de covid-19, que o órgão cancela um leilão tradicional de títulos públicos. Antes, cancelamentos haviam ocorrido também em momentos como a greve nacional de caminhoneiros e o "Joesley Day", quando foi divulgada uma conversa na qual o então presidente Michel Temer (MDB) daria o aval para que o empresário Joesley Batista comprasse o silêncio do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB-RJ).