Câmara aprova rejeições do relator a itens incluídos na tributária pelo Senado, por 328 a 18

Por 328 votos a 18, a Câmara dos Deputados aprovou as rejeições do relator da regulamentação da reforma tributária, Reginaldo Lopes (PT-MG), em relação a itens que o Senado acrescentou. Em seguida, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prosseguiu com a votação de emendas de redação.