São Paulo define empréstimo de Pedro Vilhena, saída de Raí Ramos e já mira elenco para 2025

A diretoria do São Paulo vem trabalhando em várias frentes neste fim de ano com o objetivo de planejar a temporada 2025: montar um elenco competitivo, colocar os atletas sem espaço no time em atividade e ainda negociar nomes que não emplacaram no clube são algumas dessas tarefas.

Nesta terça-feira, parte da estratégia teve o seu encaminhamento conduzido com êxito. Após rodadas de negociações, o clube acertou o empréstimo de Pedro Vilhena junto à Ponte Preta e definiu a saída de Ramos Ramos para o Atlético-GO.

Sem espaço com o técnico argentino Luís Zubeldía, os dois atletas vão ter a chance de mostrar serviço em outros clubes e, assim, ganhar experiência e visibilidade dentro do mercado.

O meia Pedro Vilhena vai defender a agremiação de Campinas até o fim do Campeonato Paulista. O jogador esteve no elenco do Sport e participou da campanha que levou o time pernambucano ao acesso à elite do futebol nacional.

Com 22 anos, ele fez toda a categoria de base no São Paulo. No entanto, disputou apenas um jogo no profissional. Com a camisa do Sport, ele realizou 28 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

Já o caso de Raí Ramos remete a um fim de ciclo. O lateral-direito, que disputou a Série B pelo Ceará, vai ter o contrato rescindido. Pelo clube nordestino, ele fez 42 jogos, marcou quatro gols e fez duas assistências. Fora dos planos de Zubeldía, o jogador vai dar sequência à sua carreira no Atlético-GO.