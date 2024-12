No Monte Hermon, Netanyahu afirma que país permanecerá na região até que haja acordo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esteve nesta terça-feira, 17, no lado sírio do Monte Hermon, e afirmou que Israel permanecerá no pico "até que seja encontrado outro acordo que garanta a segurança de Israel".

Em um pronunciamento, Netanyahu disse que a importância do lugar para a segurança de Israel só foi reforçada nos últimos anos, e "especialmente nas últimas semanas com os acontecimentos dramáticos que ocorreram aqui abaixo de nós, na Síria. Determinaremos o melhor acordo que garantirá nossa segurança".

O Monte Hermon fica na fronteira entre Síria, Líbano e uma zona tampão desmilitarizada da ONU nas Colinas de Golã. Recentemente, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, publicou uma foto na rede social "X" dizendo que o Monte Hermon voltou ao controle de Israel após 51 anos.