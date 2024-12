Fernanda Torres se candidata a concurso de sósias de Marisa Monte

Os concursos de sósias de famosos são a nova febre do momento, mas uma competição em específico ganhou uma forte candidata nesta segunda-feira, 16. Trata-se da atriz Fernanda Torres, protagonista do filme Ainda Estou Aqui, que anunciou sua candidatura a sósia da cantora Marisa Monte.

Em seu perfil no Instagram, a filha de Fernanda Montenegro brincou com sua semelhança com a compositora brasileira. "Hoje acontece menos, mas na época em que usava cabelão longo, era comum que me confundissem com a diva Marisa Monte. Não preciso nem dizer do orgulho que aquilo me dava", escreveu a atriz em sua publicação.

"Agora, depois das disputas de sósias do Selton Mello e dos meus, Marisão avisa que vai rolar uma com ela, em Belém. Me candidato de longe". Como evidência de sua semelhança, Fernanda postou uma foto de 2010 onde está vestida de Circe, da Odisseia, para um programa baseado no Fábulas Fabulosas, do Millôr Fernandes.

Confira aqui

Nos comentários da publicação, a cantora revelou o seu apoio a candidatura da amiga. "Já ganhou!", escreveu Marisa Monte. "E digo mais?. vou ganhar o de sua sósia também! É tudo nosso!", brincou a compositora.

No último domingo, 16, um concurso de sósias de Fernanda Torres ocorreu no Estação NET Rio, complexo de cinemas localizado em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. A atriz Lu Nastácio venceu a competição e recebeu os prêmios das mãos de Ramon Carneiro, o sósia oficial de Selton Mello. O jovem de 24 anos foi eleito no começo do mês em um concurso similar ao que ocorreu no último domingo.

Os dois eventos foram inspirados em dinâmicas internacionais semelhantes. No final de outubro, um concurso de sósias do ator Timothée Chalamet realizado em Nova York viralizou na internet. A comoção foi tamanha que o próprio artista compareceu ao evento. Desde então, outras celebridades ganharam eleições de sósias ao redor do mundo.