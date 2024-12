Ponte Preta acerta com meia do São Paulo e chega a 7 reforços para o Paulistão

A Ponte Preta acertou a contratação do meia Pedro Vilhena, que chega por empréstimo junto ao São Paulo até o fim do Campeonato Paulista. O jogador esteve no elenco do Sport que conquistou o acesso à elite do futebol nacional.

A renovação até a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro vai depender da concorrência do mercado, já que a ideia do São Paulo é que o Paulistão seja usado como uma vitrine para uma possível venda futura do meia.

Já a Ponte Preta acha que pode convencer o atleta a seguir na equipe caso se destaque no Paulistão. Ser o principal jogador de um possível acesso da equipe campineira na Série C certamente chamaria atenção de grandes clubes. No entanto, o desejo de Pedro Vilhena, no momento, é disputar uma Série A.

Pedro Vilhena tem apenas 22 anos e fez toda a categoria de base no São Paulo. No entanto, fez apenas um jogo no profissional. Nesta temporada, foi emprestado para o Sport. No clube pernambucano, disputou 28 jogos, marcou um gol e deu uma assistência, fazendo parte do clube que conquistou o acesso na Série B.

O meia é o sétimo reforço da Ponte Preta, que já acertou com o goleiro Diogo Silva, o zagueiro Saimon, os laterais Artur e Maguinho, o volante Rodrigo Souza e o atacante Jean Dias. A equipe de Campinas estreia no Campeonato Paulista diante do Novorizontino, no dia 15 de janeiro, no estádio Jorge Ismael de Biasi.