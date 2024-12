Festival de Berlim anuncia lista de filmes para 2025, com longas brasileiros

O Festival de Berlim (Berlinale) anunciou os primeiros títulos confirmados no evento no próximo ano nesta terça-feira, 17. Ao todo, dois filmes brasileiros farão parte da tradicional cerimônia de cinema na Alemanha: A Natureza das Coisas Invisíveis, primeiro longa de Rafaela Camelo, e Ato Noturno, suspense erótico de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher.

A Natureza das Coisas Invisíveis terá première mundial no festival e fará parte da seção Generation, com produções voltadas ao público infanto-juvenil. A trama acompanha a amizade de Glória (Laur Brandão), de 10 anos, que passa as férias no hospital onde a mãe trabalha, e Sofia (Serena), uma menina que está convencida de que a piora da saúde da bisavó é causada pela internação no lugar.

Já Ato Noturno foi selecionado para representar o Brasil na mostra Panorama. O artista Gabriel Faryas protagoniza o filme como Matias, um ator em início de carreira que recebe a notícia de que uma série de sucesso será gravada em sua cidade. Ele vive um caso em sigilo com o político Rafael (Cirillo Luna), com quem descobre ter fetiche por sexo em lugares públicos.

O Festival de Berlim, além de revelar os primeiros filmes da seção Generation e da mostra Panorama, também anunciou alguns dos longas da seção Berlinale Special e a lista completa da Retrospective, que traz uma seleção de produções dos anos 1970 da Alemanha Oriental e Ocidental. O evento ocorre entre os dias 13 e 23 de fevereiro do próximo ano.

Veja a lista dos primeiros filmes anunciados no Festival de Berlim

Berlinale Special

- Honey Bunch (Canadá)

- Islands (Alemanha)

- Köln 75 (Alemanda, Polônia, Bélgica)

Panorama

- Ato Noturno (Brasil)

- Bajo las banderas, el sol (Paraguai, Argentina, EUA, França, Alemanha)

- Den stygge stesøsteren (Noruega, Polônia, Suécia, Dinamarca)

- Dreams in Nightmares (EUA, Taiwan, Reino Unido)

- Hjem kaere hjem (Dinamarca)

- Khartoum (Sudão, Reino Unido, Alemanha, Catar)

- Lesbian Space Princess (Austrália)

- Die Möllner Briefe (Alemanha)

- Paul (Canadá)

- Peter Hujars Day (EUA, Alemanha)

- Sorda (Espanha)

- Welcome Home Baby (Áustria, Alemanha)

Generation

- A natureza das coisas invisíveis (Brasil, Chile)

- Anngerdardardor (Dinamarca)

- Autokar (Bélgica, França)

- Beneath Which Rivers Flow (Iraque)

- Fantas (Canadá)

- I Agries Meres Mas (Grécia, França)

- Maya, donne-moi un titre (França)

- Ne réveillez pas lenfant qui dort (Senegal, França)

- On a Sunday at Eleven (Canadá)

- Ornmol (Austrália)

- Space Cadet (Canadá)

- Têtes Brûlées (Bélgica)

- Village Rockstars 2 (Índia, Singapura)

- Zecji nasip (Croácia, Lituânia, Eslovênia)

- The Tale of Dayes Family (Egito)

Retrospective

- Blutiger Freitag (1972)

- Deadlock (1970)

- Einer von uns beiden (1974)

- Fleisch (1979)

- Fremde Stadt (1972)

- Hut ab, wenn du küsst! (1971)

- Jonathan (1970)

- Lady Dracula (1978)

- Männer sind zum Lieben da (1970)

- Nelken in Aspik (1976)

- Nicht schummeln, Liebling! (1973)

- Orpheus in der Unterwelt (1973)

- Output (1974)

- Rocker (1972)

- Die Zärtlichkeit der Wölfe (1973)