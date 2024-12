Curva de juros aponta divisão entre apostas de alta de 125 pb e de 150 pb da Selic em janeiro

Os juros futuros seguem em alta firme, de 25 pontos-base (pb) nos longos e 12 pontos nos curtos, com curva apontando mercado dividido entre uma alta de 125 pontos-base e 150 pb da Selic na reunião de janeiro e taxa terminal de 16,50%, segundo o banco BMG. O movimento de alta está alinhado ao do dólar, que avança a R$ 6,13 mesmo com leilão à vista de dólares feito nesta terça-feira, 17, pelo Banco Central.

Às 9h50, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 15,105%, de 15,009% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 tinha alta para 15,625%, de 15,408%, e o para janeiro de 2029 avançava para 15,360%, de 15,117% ontem no ajuste.