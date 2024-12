Cenário externo segue exigindo cautela por parte dos países emergentes, diz ata do Copom

O Comitê de Política Monetária (Copom)do Banco Central revelou nesta terça-feira, 17, por meio da ata da reunião da semana passada, que o ambiente externo permanece desafiador, em função, principalmente, da conjuntura econômica nos Estados Unidos. Esse quadro, conforme o documento, suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA).

O grupo manteve a avaliação de que os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas em um ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. "O Comitê avalia que o cenário externo segue exigindo cautela por parte de países emergentes", enfatizaram os integrantes do colegiado.

Em relação ao cenário doméstico, a ata trouxe que o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo, com destaque para a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, que indicou abertura adicional do hiato. Sobre a inflação, o Copom salientou que a medida cheia e as subjacentes têm se situado acima da meta para a inflação e apresentaram elevação nas divulgações mais recentes. Seus integrantes ressaltaram que as expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus elevaram-se de "forma relevante" e encontram-se em torno de 4,8% e 4,6%, respectivamente.