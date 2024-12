Mansão de R$ 220 milhões dará lugar a condomínio de luxo no Rio

Uma mansão de R$ 220 milhões que já foi considerada a mais valiosa do Brasil e fica em um dos endereços mais caros do Rio de Janeiro, o Jardim Pernambuco, no Leblon, zona sul da cidade, será demolida para dar lugar a um condomínio de até oito casas de alto padrão batizado de Estância Pernambuco.

Os futuros imóveis serão assinados pelo arquiteto modernista Thiago Bernardes, também responsável por obras como o Museu de Arte do Rio (MAR) e o Hotel Fasano, também na capital fluminense. Foi dele ainda a ampliação dos institutos Moreira Salles e Burle Marx.

Segundo a atual proprietária do terreno, a Mozak, especializada no segmento de alto padrão, a área de cada lote irá variar de 1.120 m² a 4 mil m². O valor mínimo de cada área é de R$ 19,5 milhões. Todas as futuras residências terão vista para o mar e para a mata nativa.

Cada casa terá um projeto próprio, segundo a Mozak. O lançamento está previsto para o início do ano que vem. Em comum serão criadas opções de lazer e bem-estar, tais como quadras esportivas e acesso privativo a um bosque, trilhas e mirantes.

A mansão e o terreno

A mansão possui 2.500 m² de área construída. Projetada em estilo inglês, tem seis suítes, 18 banheiros, 15 vagas de garagem, piscina semiolímpica, biblioteca assinada por Burle Marx e heliponto particular.

Equivalente a quase um campo e meio de futebol, o terreno onde fica a mansão que virá abaixo para dar lugar ao condomínio de luxo está localizado no meio do Jardim Pernambuco, em uma área fechada, cercada de muito verde. São apenas seis ruas e 150 casas, todas com amplos terrenos.

Algumas das construções têm 2 mil m² quadrados. O diferencial do local é que ele está situado em uma área elevada e dá vista para um dos pontos mais belos do Rio, o Morro Dois Irmãos, e vista livre para o mar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.