Athletico-PR confirma Maurício Barbieri, ex-Vasco, como treinador para buscar acesso na Série B

Após o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro e demitir o técnico Lucho González, o Athletico-PR anunciou, nesta segunda-feira, Maurício Barbieri, ex-Flamengo e Vasco, como substituto. Além do treinador, o ex-jogador de Santos, Corinthians e Cruzeiro, Claudio Maldonado chega para o cargo de auxiliar.

Maurício Barbieri retorna ao Brasil após comandar nas duas últimas temporadas o Juárez, do México. No entanto, foi demitido em outubro. Curiosamente, o clube mexicano contratou Martín Varini, que passou recentemente pelo Athletico-PR.

O treinador tem passagens também por Vasco, Red Bull Bragantino, CSA, América-MG, Goiás, Flamengo, Desportivo Brasil, Guarani, Red Bull Brasil e Audax Rio. No time cruz-maltino teve um aproveitamento de 43%, com nove vitórias, 11 derrotas e quatro empates.

A passagem pelo Flamengo também foi sem brilho e marcada pela eliminação na semifinal da Copa do Brasil frente ao Corinthians. Ao todo, foram 19 vitórias, 12 empates e oito derrotas. Ele era da comissão técnica antes de ser efetivado e, depois da demissão, não seguiu no clube.

Já o ponto alto da carreira foi no Red Bull Bragantino. Em 2021, o treinador esteve à frente do clube na decisão da Copa Sul-Americana, mas o time acabou com o vice-campeonato após perder para o Athletico-PR por 1 a 0, em Montevidéu. Foram 58 vitórias, 45 empates e 51 derrotas.

No Athletico-PR, Mauricio Barbieri chega com um objetivo bem claro: levar o time de volta à elite do futebol nacional. O clube ainda disputará o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil.

A estreia no campeonato estadual está marcada para o dia 11 de janeiro, diante do Paraná, Ligga Arena.