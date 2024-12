Paquetá marca, mas West Ham cede empate ao Bournemouth e é apenas o 14º do Inglês

O West Ham cede um empate amargo ao Bournemouth por 1 a 1 nesta segunda-feira, no estádio Olímpico de Londres, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Lucas Paquetá, de pênalti, abriu o placar, mas Unal, aos 45 minutos do segundo tempo, decretou a igualdade.

Com o resultado, o West Ham continua sem conseguir engrenar na competição e muito próximo da zona de rebaixamento, no 14º lugar, com 19 pontos. O Ipswich, na 18ª posição, tem 12.

Já o Bournemouth conquistou um bom empate fora de casa, que o garante o sexto lugar, com 25 pontos, atrás apenas de Liverpool (36), Chelsea (34), Arsenal (30), Nottingham Forest (28) e Manchester City (27).

Autor do único gol do West Ham na partida, Lucas Paquetá marcou o seu terceiro pelo clube na atual temporada. O jogador, que demonstrou interesse em defender as cores do Flamengo em 2025, pode ser envolvido em uma troca por Igor Jesus, do Botafogo. O meia quer recuperar a alegria após ser alvo de investigação de manipulação de resultados.

O West Ham foi superior no primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. Aos 16 minutos, Bowen fez grande jogada e mandou no travessão. O próprio atleta teve uma segunda oportunidade de marcar, mas Arrizabalaga salvou o Bournemouth com uma grande defesa.

O time mandante chegou uma única vez, mas por muito pouco não foi para o intervalo à frente do marcador. Ouattara pegou o rebote e exigiu uma defesa espetacular de Fabianski, que garantiu o 0 a 0.

No segundo tempo, o time visitante cresceu e criou diversas oportunidades de abrir o marcador. O próprio atacante brasileiro Evanilson desperdiçou chances incríveis. Mas foi o West Ham que inaugurou o placar, na cobrança de pênalti de Lucas Paquetá.

Quando tudo indicava que o West Ham confirmaria a vitória, o Bournemouth encontrou forças para empatar. Enes Unal cobrou falta com perfeição e selou a igualdade.

Na próxima rodada, o West Ham enfrenta o Brighton no sábado, às 12h, pelo horário de Brasília, no Olímpico de Londres. Já o Bournemouth visita o Manchester United, no domingo, às 11h, no Old Trafford.