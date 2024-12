Padilha: Passamos a Lula como foi a votação do Conselhão

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deixaram nesta segunda-feira, 16, a residência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo. Na saída, Padilha disse que os três discutiram a Reforma Tributária, prioridade número um do governo; o pacote fiscal; a sanção do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono; e o saldo da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS), o Conselhão.

Os ministros se encontraram com Lula enquanto o chefe do Executivo está se recuperando, após ter passado por procedimentos médicos para drenagem de um sangramento intracraniano e prevenção de novos sangramentos. Rui Costa, porém, não falou com a imprensa.

Mais cedo, Haddad também conversou com Lula em sua casa na capital paulista. Ao conceder entrevista coletiva de imprensa, ressaltou sua confiança de que o governo atingirá a meta fiscal de 2024 e dos próximos anos.