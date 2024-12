Bolsas de NY fecham sem rumo único com Nasdaq em recorde com 'momento Nvidia' da Broadcom

As bolsas de Nova York voltaram a fechar sem rumo único em uma semana de expectativas sobre a decisão do Federal Reserve (Fed), que poderá indicar uma pausa no alívio monetário na sequência do aguardado corte da taxa básica de juros na quarta-feira. O Dow Jones completou oito sessões em queda. O Nasdaq disparou a novo recorde, puxado pela Broadcom, que tinha o que um analista chamou "momento Nvidia", referindo-se ao desempenho estelar dos ativos diante das perspectiva da empresa.

O Dow Jones caiu 0,25%, aos 43.717,49 pontos. O Nasdaq subiu 1,24%, aos 20.173,89. O S&P 500 ganhou 0,38%, aos 6.074,08 pontos.

Os papéis da Broadcom dispararam 11,7%, em continuidade à alta de mais de 20% de sexta-feira e acumulando ganho de mais de 118% no ano. As ações da empresa que oferta produtos para data center, redes, software, banda larga, sem fio, armazenamento e industrial impulsionavam o Nasdaq e o S&P 500 após ter superado o valor de mercado de US$ 1 trilhão na sexta-feira. "Achamos que o negócio principal da empresa continua bastante ruim (embora isso dificilmente seja exclusivo da Broadcom)", escreveram analistas da Bernstein, liderados por Stacy Rasgon.

"Mas a história robusta da inteligência artificial da companhia está encontrando seu próprio 'momento Nvidia' com um provável aumento acentuado de novos produtos no segundo semestre de 2025 e perspectivas de oportunidades significativas daqui a alguns anos."

As ações da Palantir Technologies cederam 0,67%; as da MicroStrategy caíram 0,04% e as da Axon subiram 0,68%, após as três serem anunciadas como integrantes do índice Nasdaq 100. Já as ações da Moderna fecharam com variação positiva de 0,02% e as da Super Micro Computer caíram 8,26% serem excluídas do índice em rebalanceamento anunciado na sexta-feira.

Os ativos ligados a criptomoedas voltaram a avançar, após o novo recorde do bitcoin. A Coinbase Global e Mara subiram 1,52%% e 8,05%, respectivamente.

A Unitedhealth cedeu 4,25% e foi o maior peso porcentual para o Dow Jones.